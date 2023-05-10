Генерал США Ванхерк: Китай продолжает модернизировать вооруженные силы угрожающими темпами

Вашингтон, , 01:49 — REGNUM Генерал Военно-воздушных сил США, руководящий Северным командованием Глен Ванхерк заявил, что в Вашингтоне считают, что Пекин активно продолжает модернизировать свою Народно-освободительную армию. Об этом он сказал в комитете по вооруженным силам Сената США.

Оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«Было бы наивно считать, что их разработки передовых инструментов в киберпространстве и гиперзвуковых технологий нацелены лишь на региональное применение», — сказал Ванхер.

По мнению генерала, Китай также продолжает работать над стратегическим вооружением для проецирования военной мощи на всё большие дистанции.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкий оборонный концерн Rheinmetall в ближайший месяц планирует договориться с компаниями Украины о совместном производстве техники и вооружения.