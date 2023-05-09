Вашингтон, 10 мая, 2023, 01:49 — ИА Регнум. Генерал военно-воздушных сил США, руководящий Северным командованием, Глен Ванхерк заявил, что в Вашингтоне считают, что Пекин активно продолжает модернизировать Народно-освободительную армию Китая (НОАК). Об этом он сказал в комитете по вооруженным силам Сената США.

Иван Шилов ИА REGNUM Народно-освободительная армия Китая

«Было бы наивно считать, что их разработки передовых инструментов в киберпространстве и гиперзвуковых технологий нацелены лишь на региональное применение», — сказал Ванхер.

По мнению генерала, Китай также продолжает работать над стратегическим вооружением для проецирования военной мощи на всё большие расстояния.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкий оборонный концерн Rheinmetall в ближайший месяц планирует договориться с компаниями Украины о совместном производстве техники и вооружения.