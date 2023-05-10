Экс-ведущий Fox News Карлсон запустит собственное шоу в Twitter

Вашингтон, , 01:24 — REGNUM Американский ведущий Такер Карлсон, который уволился с телеканала Fox News, пообещал, что запустит собственное шоу в Twitter.

Такер Карлсон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что это будет обновленная версия того шоу, которое он делал на протяжении 6 с половиной лет. Карлсон пообещал также запустить «некоторые другие вещи» и подчеркнул, что Twitter является той площадкой, где существует свобода слова.

Как сообщало ИА REGNUM, Карлсону поступили предложения от крупных СМИ США. Известно, что журналист обсуждал совместную работу с бизнесменом Илоном Маском.