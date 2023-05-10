Welt: концерн Rheinmetall намерен производить оружие на Украине

Берлин, , 01:27 — REGNUM Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в ближайший месяц планирует договориться с компаниями Украины о совместном производстве техники и вооружения. Об этом сообщило издание Welt со ссылкой на руководителя концерна Армина Паппергера.

Оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Rheinmetall пояснил, что, помимо возможного производства на Украине нового танка Panther, который разработал концерн, идёт разговор о сотрудничестве или создании совместных предприятий с украинскими компаниями по производству военного транспорта, ПВО и боеприпасов.

«Таким образом, мы дадим Украине возможность защитить себя в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — цитирует издание Паппергера.

Как сообщало ИА REGNUM, Армин Паппергер 5 мая сообщил о готовности предприятия производить до 600 тыс. артиллерийских боеприпасов в год с целью их дальнейших поставок ВСУ.