Вашингтон, 10 мая, 2023, 00:56 — ИА Регнум. США не планируют поставлять Украине ракеты большой дальности семейства ATACMS. Это сделает Великобритания, а Америка продолжит обеспечивать Киев комплексами Patriot, боеприпасами и бронетехникой. Об этом источники рассказали газете Politico.

army.mil Пуск ракеты ATACMS

Лондон обеспечит ВСУ ракетами дальностью в 100 и 300 км. Но, как уточнил один из источников издания, использовать их можно будет только по целям на территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США адмирал Кристофер Грейди считает, что более целесообразно поставить Киеву необходимые боеприпасы, чем запрашиваемые Украиной американские истребители F-16.