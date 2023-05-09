Мадрид, 10 мая, 2023, 00:32 — ИА Регнум. В первом матче полуфинала Лиги чемпионов в Мадриде испанский «Реал» сыграл вничью с английским «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Манчестер Сити»

У «Реала» гол в ворота соперника забил Винисиус Жуниор. Единственное очко «Манчестер Сити» на 67-й минуте встречи принёс Кевин Де Брёйне.

Следующая встреча между командами пройдёт 17 мая в Манчестере.

Финал Лиги чемпионов состоится в Стамбуле 10 июня. Второй его участник определится после серии матчей между «Миланом» и «Интером».

Как сообщало ИА REGNUM, нападающий сборной Аргентины по футболу и французского ПСЖ Лионель Месси является главным претендентом на «Золотой мяч» в 2023 году.