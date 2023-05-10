Трамп назвал решение суда по делу журналистки Кэрролл позором и величайшей охотой на ведьм

Штат Нью-Йорк, США, , 00:28 — REGNUM Бывший глава Белого дома Дональд Трамп дал свою оценку вердикту суда по делу о попытке изнасилования им писательницы и журналистки Джин Кэрролл.

Трамп Mark J. Terrill

«Вердикт является позором, это продолжение величайшей охоты на ведьм за всё время», — написал бывший президент в соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, суд постановил, что Трамп домогался Кэрролл в 1996 году, но факт изнасилования не установлен. Вердикт: Трамп должен выплатить Кэрролл компенсацию в 2 млн долларов в рамках урегулирования иска о попытке изнасилования и ещё 3 млн — за клевету и ущерб её репутации.