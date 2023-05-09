Рига, 10 мая, 2023, 00:12 — ИА Регнум. В Латвии 9 мая за возложение цветов к снесённым памятникам советским воинам и демонстрацию запрещенных в стране символов Великой Победы были задержаны 17 человек, возбуждено 23 административных и четыре уголовных дела. Об этом сообщила местная полиция.

Нацистский концлагерь в Саласпилсе. Латвия

Основная часть дел возбуждена из-за возложения цветов и ношение георгиевских ленточек.

До утра 10 мая в Латвии запрещено использование пиротехники, за салюты — штраф в 350 евро для физических и 1400 евро для юридических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, пятеро сотрудников полиции в Латвии 9 мая задержали пожилого мужчину, который нёс цветы к памятнику «Победителям нацизма».

В Даугавпилсе сотрудники полиции остановили мужчину на инвалидной коляске, одетого в куртку с надписью Russia, и заставили её снять.