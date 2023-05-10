RT: 40 бойцов ВСУ умерли, отравившись пельменями от волонтёров

Киев, , 00:06 — REGNUM В 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ от отравления пельменями, которые поступили от волонтёров, умерли сразу 40 бойцов. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

О ЧП стало известно из голосовых сообщений с телефона ликвидированного украинского десантника 70-й аэромобильной бригады.

После отравления военнослужащих подразделениям ВСУ запретили принимать гуманитарную помощь от непроверенных волонтёрских организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, командование ВСУ для снижения ощущения паники у бойцов после российских ударов системами «Солнцепёк» раздают психотропные препараты.