Киев, 10 мая, 2023, 00:06 — ИА Регнум. В 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ от отравления пельменями, которые поступили от волонтёров, умерли сразу 40 бойцов. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

О ЧП стало известно из голосовых сообщений с телефона ликвидированного украинского десантника 70-й аэромобильной бригады.

После отравления военнослужащих подразделениям ВСУ запретили принимать гуманитарную помощь от непроверенных волонтёрских организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, командование ВСУ для снижения ощущения паники у бойцов после российских ударов системами «Солнцепёк» раздают психотропные препараты.