«РВ»: беспилотники «Шахиды» и «Герани» атакуют вражеские цели в Запорожье и Днепропетровске

Москва, , 00:01 — REGNUM Дроны-камикадзе «Герань-2» и «Шахид» от ВС РФ в небе ночью 9 мая взяли курс на вражеские объекты в Запорожье и в Днепропетровской области. Звучат взрывы. Об этом сообщают «Военкоры Русской Весны».

БПЛА «Герань-2» Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Воздушная тревога ревёт на оккупированной части Запорожской области и в Днепропетровской», — написали военкоры.

Армия России уничтожает опорные пункты ВСУ и киевских боевиков в преддверии ожидаемого контрнаступления.

«Боевые действия на запорожском направлении южного фронта всё ещё имеют позиционный характер, разведка ВС РФ ведёт поиск целей, а артиллерия уничтожает вражеские позиции», — добавляет «РВ».

Иранский «Шахид» — дрон-камикадзе, предназначен для одноразового использования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сумской и Черниговской областях в 21:28 9 мая объявлена воздушная тревога. Местные СМИ сообщили о прозвучавших взрывах в регионах.