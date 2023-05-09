Москва, 9 мая, 2023, 23:48 — ИА Регнум. Тяжелая военная техника не принимала участие в параде Победы на Красной площади в Москве, так как она в настоящее время задействована на фронте и в воинских частях. Такое предположение РИА Новости высказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ИА REGNUM Парад Победы

Он отметил, что решение о проведении парада на Красной площади было «абсолютно верным» — это показало, что «никто ничего не боится, что мы будем идти до конца».

Отсутствие тяжелой военной техники, которая в настоящее время нужнее на фронте, не отразилось на проведении парада, так как в нём приняли участие легендарный танк Т-34, зенитно-ракетный комплекс С-400, стратегический ракетный комплекс «Ярс».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что Запад не желает мира и стремится любой ценой уничтожить российское государство, во время своего выступления на параде Победы в Москве. Читатели британского издания Daily Mail поддержали его слова.