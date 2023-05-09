Пентагон: в США будут обучать солдат киевской армии столько, сколько потребуется

Вашингтон, , 23:39 — REGNUM Пресс-секретарь минобороны США Патрик Райдер заявил, что американские специалисты будут продолжать обучать ВСУ столько, сколько в этом будет необходимость.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы сможем продолжать оказывать поддержку и сохраним возможность обучать украинских военных столько, сколько потребуется», — сказал Райдер журналистам 9 мая.

Он добавил, что Пентагон находится в тесной связи с Киевом по вопросу о необходимости отправки на обучение в США солдат ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны передали Украине вооружения, которых достаточно для проведения «успешного» контрнаступления, заявил 9 мая госсекретарь США Энтони Блинкен.

Речь идёт не только о вооружениях, но также и об обучении ВСУ.