В США заявили, что будут обучать солдат ВСУ столько, сколько потребуется
Пентагон: в США будут обучать солдат киевской армии столько, сколько потребуется
Вашингтон, 9 мая, 2023, 23:39 — ИА Регнум. Пресс-секретарь минобороны США Патрик Райдер заявил, что американские специалисты будут продолжать обучать ВСУ столько, сколько в этом будет необходимость.
Иван Шилов ИА REGNUM
ВСУ
«Мы сможем продолжать оказывать поддержку и сохраним возможность обучать украинских военных столько, сколько потребуется», — сказал Райдер журналистам 9 мая.
Он добавил, что Пентагон находится в тесной связи с Киевом по вопросу о необходимости отправки на обучение в США солдат ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, западные страны передали Украине вооружения, которых достаточно для проведения «успешного» контрнаступления, заявил 9 мая госсекретарь США Энтони Блинкен.
Речь идёт не только о вооружениях, но также и об обучении ВСУ.