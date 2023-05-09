Полковник Макгрегор: Зеленский намерен втянуть США в войну с Россией в зоне спецоперации

Вашингтон, , 22:58 — REGNUM Бывший советник главы минобороны США Дуглас Макгрегор считает, что украинский лидер Владимир Зеленский намеренно втягивает США в военный конфликт с Россией. Об этом офицер заявил в своем блоге на YouTube.

Владимир Зеленский president.gov.ua

«Украинцы потеряли убитыми более 300 тыс. военных. Потери эти невосполнимые, поэтому Зеленский будет делать всё что угодно, чтобы вовлечь США в войну на своей стороне», — предположил Макгрегор.

Как сообщало ИА REGNUM, только в апреле в зоне проведения спецоперации ВСУ потеряли свыше 15 тыс. человек.

Глава киевского режима загнал себя в угол, потому что не может определиться в правильности дальнейших действий: идти на переговоры с Россией или терять земли и людей из-за неудачных попыток контрнаступлений.

После начала СВО на Украине пропавшими без вести в результате боевых действий официально считаются около 23 тысяч человек.