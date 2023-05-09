CNN: Трампа признали виновным по делу о попытке изнасилования журналистки Кэрролл и назначили штраф

Вашингтон, , 22:42 — REGNUM В США суд признал бывшего президента Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл. О процессе сообщило CNN.

Трамп Gage Skidmore

Отмечается, что судом принято решение Трампу выплатить Кэрролл компенсацию в 2 млн долларов в рамках урегулирования иска о попытке изнасилования и ещё 3 млн — за клевету и ущерб её репутации.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп призвал считать неправомерным судебное разбирательство по обвинениям Кэрролл в сексуальном насилии.

Кэрролл в 2019 году заявила, что Трамп её изнасиловал в 1990-х годах, заманив в магазин нижнего белья. На что Трамп заявил, что никогда не встречался с ней. По его мнению, писательница своими заявлениями привлекает внимание к своей новой книге, надеясь сделать её популярнее.

Журналистка пошла в суд, его адвокаты просили приостановить дело, но в сентябре 2021 года суд отказался удовлетворить прошение. После этого юристы писательницы заявили, что готовят новые обвинения в отношении бывшего президента.