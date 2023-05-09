Киев, 9 мая, 2023, 22:35 — ИА Регнум. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской и Черниговской областях в 21:28 9 мая объявлена воздушная тревога. Местные СМИ сообщили о прозвучавших взрывах в регионах.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Страна. ua написала, что в Сумской и Черниговской областях прогремели взрывы. Подробности не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, очевидцы подтвердили сразу несколько взрывов, прозвучавших в Киеве ранним утром 9 мая.