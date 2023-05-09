Вашингтон, 9 мая, 2023, 21:59 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов Америки и Великобритании считают, что срок действия зерновой сделки необходимо незамедлительно продлить. Об этом 9 мая заявил глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Британии Джеймсом Клеверли.

CNP/AdMedia/Global Look Press Энтони Блинкен

«Мы также говорили о срочной необходимости продления и расширения черноморской зерновой инициативы», — заявил госсекретарь США.

Дипломат выступил с утверждением, что «Москва вновь стала препятствовать заходу судов в порты Украины для погрузки зерна». По его мнению, в последнее время фиксируется «сокращение поступления продовольствия на мировые рынки и людям в Африке, на Ближнем Востоке и по всему миру».

Блинкен также выразил признательность генсеку ООН Антониу Гутерришу и турецкой стороне за «неустанные усилия по выходу из тупиковой ситуации».

Как передавало ИА REGNUM, 10 и 11 мая в Стамбуле пройдут двусторонние и многосторонние встречи с Украиной, Россией и ООН, которые были организованы Турцией. В ходе встреч будут рассматриваться вопросы продления зерновой сделки, также будут обсуждаться вопросы составления подробного и безопасного плана эвакуации для возвращения турецких торговых судов и их экипажей, которые застряли в портах Украины в результате конфликта.

По словам официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, шансы на продление зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 мая, существуют.

ООН, Украина и Турция ожидают согласия России на продление зерновой сделки. Россия со своей стороны требует выполнить ряд условий, которые содержатся в тексте подписанного в 2022 году соглашения и касаются в том числе разблокировки экспорта зерна, а также некоторых иных вопросов.