Вашингтон, 9 мая, 2023, 21:47 — ИА Регнум. Победу над фашизмом во Второй мировой войне одержали США «и союзнические силы», заявила 9 мая на брифинге официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

EPA/BONNIE CASH/POOL/ТАСС Карин Жан-Пьер

«На этой неделе отмечается годовщина завершения Второй мировой войны в Европе и победы США и союзнических сил над фашизмом на [европейском] континенте», — сказала она.

8 мая посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти всеми силами раздувают русофобию в стране, пытаются стереть из истории всё, что связано с Россией, и, в частности, игнорируют факт решающей роли Красной Армии в победе над фашизмом.

Антонов рассказал, что усилиями администрации США второй раз подряд была сорвана поездка американских участников Второй мировой войны на парад Победы в Москву. Фронтовиков запугивали аннулированием паспортов, отметил Антонов. Американские ветераны США надеялись увидеть Красную площадь и встретиться с братьями по оружию, понимая, что в следующем году это сделать будет ещё труднее, но такой возможности им не дали, отметил посол.