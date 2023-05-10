Москва, , 11:15 — REGNUM Образовательные комплексы, разработанные резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», впервые ввели в учебный процесс детских садов и школ Северного Кавказа. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В детском саду «Ватан» Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Разработчики предприятия постоянно совершенствуют и расширяют спектр образовательных наборов, чье главное назначение — дать детям базовые инженерные знания и навыки, которые помогут адаптироваться к жизни в высокотехнологичном мире, реализовать себя творчески и профессионально», — заявил Овчинский. «В марте 2023 года компания представила десять новых образовательные наборов естественно-научных дисциплин для детей и подростков. Сейчас готовится запуск производства датчика-силомера, который заменит зарубежные аналоги», — добавил он.

В дагестанском детском саду «Ватан» дети с помощью набора «Умная теплица» сажают фасоль, для которой настраивают датчики контроля климата и автоматический полив. В детском саду № 43 «Малик» города Грозный используют образовательные комплексы «Цифровая STEAM-лаборатория» и «Хрустальная мультлаборатория». Оба комплекса направлены на то, чтобы развивать инженерное мышление и стимулировать творческое развитие детей. Помимо этого, через использование комплексов педагоги поддерживают изучение национальных языков. Так, с помощью «Хрустальной мультлаборатории» в детском саду создали свой авторский мультфильм, озвученный на родном языке.

Компания «Научные развлечения» является резидентом площадки «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» с 2019 года. Предприятие более 30 лет создает развивающие наборы, чтобы воспитанники школ и детских садов могли осваивать естественные науки, робототехнику, информатику и сельское хозяйство в интерактивной и игровой форме. На сегодняшний день образовательные комплексы компании используются более чем в 40 тысячах учебных заведений по всей России.