Ивангород, Ленинградская область, 9 мая, 2023, 21:50 — ИА Регнум. В Ивангороде прошёл праздничный концерт в честь Дня Победы. Его смогли увидеть не только жители Ленинградской области, но и эстонского города Нарва. Об этом заявил губернатор области Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

Правительство Ленинградской области Жители Нарвы смотрят концерт в Ивангороде

По его словам, сцена и экран были установлены и обращены в сторону Эстонии.

«Праздничный концерт в Ивангороде прогремел не только для ленинградцев, но и для жителей эстонской Нарвы, которые вышли на набережные, чтобы отметить Великую Победу», — написал он.

Опубликованные местными пабликами видеозаписи свидетельствуют, что на эстонском берегу реки собралось значительное количество граждан.

В настоящее время в Эстонии запрещено проведение любых массовых мероприятий в День Победы. Также не разрешено и использование советской и российской символики, за нарушение предусмотрен штраф до 1200 евро и лишение свободы. Несмотря на запреты, жители страны несут цветы к памятникам или к местам, где памятники располагались ранее, сообщают местные СМИ.

Ранее стало известно, что в Латвии за возложение цветов к снесённым памятникам советским воинам-освободителям, а также за демонстрацию запрещённой властями советской и российской символики были задержаны шесть человек, возбуждено девять административных и одно уголовное дело. Речь идёт, в частности, об использовании символики с буквами V и Z, а также георгиевских лент на букетах цветов.