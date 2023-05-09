В Латвии в День Победы пятеро полицейских задержали пожилого мужчину за попытку возложить цветы

Рига, , 21:17 — REGNUM Пятеро сотрудников правоохранительных органов в Латвии 9 мая задержали пожилого мужчину, который нёс цветы к памятнику «Победителям нацизма».

Цветы © Стрингер/Sputnik/РИА Новости

На видеоролике, опубликованном в Telegram-канале «Прямой эфир», видно, как мужчину держат за руки, не давая уйти, а потом тащат к полицейскому автомобилю.

Прохожие выражают своё недовольство и изумление происходящим. «Вот это органы», «А вам не стыдно старого человека задерживать?», «Что вы делаете?» — слышны слова прохожих. Больше десятка людей снимали происходящее на телефоны.

Проведение массовых мероприятий, возложение цветов к монументам и использование российской и советской символики в Латвии запрещены местными властями.

Ранее 9 мая сообщалось, что в Даугавпилсе сотрудники полиции остановили мужчину на инвалидной коляске, одетого в куртку с надписью Russia, и заставили её снять. За возложение цветов к снесённым советским памятникам, а также демонстрацию запрещённых в стране символов 9 мая были задержаны шесть человек, возбуждено девять административных и одно уголовное дело.