Вашингтон, 9 мая, 2023, 21:22 — ИА Регнум. Доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис считает, что в Европе будет сформирована новая архитектура безопасности, которая не будет включать Украину. Такое мнение он выразил в своей статье для 19FortyFive.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По мнению политолога, континент будет разделен на два лагеря: Союзное государство (Россия и Белоруссия) и Североатлантический альянс (НАТО).

«Это рецепт холодного, неумолимого и ничем не украшенного мира… Но даже эта спящая версия системы безопасности, похоже, исключает Украину», — считает эксперт.

Харрис считает, что, несмотря на все усилия киевского режима, Украина не получит доступ к «ядерному зонтику», под который успели попасть другие восточноевропейские страны.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что начиная с зимы 2022–2023 года НАТО и его партнёры предоставили Украине беспрецедентную военную помощь. По его словам, этой зимой было обучено девять бригад ВСУ, и они теперь «полностью укомплектованы».