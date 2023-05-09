Вашингтон, 9 мая, 2023, 20:44 — ИА Регнум. Федеральное бюро расследований (ФБР) Соединённых Штатов Америки якобы выявило и обезвредило пакет вредоносных программ, используемый Федеральной службой безопасности России (ФСБ). Об этом говорится в заявлении министерства юстиции США, опубликованном 9 мая.

Liu Jie/XinHua/Global Look Press Штаб-квартира ФБР

«Сегодня министерство юстиции объявило о завершении проводимой с ведома суда операции под кодовым названием MEDUSA», — говорится в заявлении.

Уточняется, что американская операция была направлена на ликвидацию пиринговой сети компьютеров, зараженных «сложным вирусом» под названием Snake, который власти США приписывают ФСБ РФ.

В ведомстве уверены, что с помощью данного вируса подразделение российской службы безопасности на протяжении 20 лет крало конфиденциальные документы с компьютерных систем 50 стран мира. ФБР полагает, что после кражи данные переправлялись по специальной секретной сети.

Между тем в начале апреля 2023 года американский телеканал Fox News сообщил, что ФБР США использует социальные сети для вербовки россиян и сбора разведданных. По данным источника, ФБР использует новый метод, так как задача вербовки российских агентов является крайне тяжёлой для исполнения, а контрразведывательные службы России являются одними из самых эффективных в мире.