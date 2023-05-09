Брюссель, , 20:20 — REGNUM В НАТО «приветствуют» усилия Евросоюза по обеспечению безопасности европейского континента, но считают, что ЕС не сможет защитить Европу без помощи альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Армия НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы приветствуем усилия Европейского союза в вопросах обороны. Но нам нужно избегать дублирования и конкуренции, в том числе из-за того, что ЕС не может защищать Европу. Восемьдесят процентов расходов на оборону НАТО исходит от союзников не из ЕС», — сказал Столтенберг в интервью The Washington Post.

Так генсек НАТО прокомментировал высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее после визита в Китай призвал ЕС «проснуться», подумать о своих интересах и перестать идти в фарватере американской политики.

Как сообщалось ранее, в том же интервью Столтенберг заявил, что все без исключения страны НАТО поддерживают идею вхождения Украины в альянс и что вопрос состоит только в сроках. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже опровергал тезис о единодушной поддержке членства Украины действующими участниками НАТО.

Кроме того, Столтенберг заявил, что начиная с зимы 2022–2023 годов НАТО оказало Украине помощь с военной техникой, оружием и боеприпасами в «беспрецедентном» объёме. Было обучено девять бригад ВСУ, они «полностью укомплектованы», сказал генсек.