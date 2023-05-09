Брюссель, 9 мая, 2023, 20:20 — ИА Регнум. В НАТО «приветствуют» усилия Евросоюза по обеспечению безопасности европейского континента, но считают, что ЕС не сможет защитить Европу без помощи альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия НАТО

«Мы приветствуем усилия Европейского союза в вопросах обороны. Но нам нужно избегать дублирования и конкуренции, в том числе из-за того, что ЕС не может защищать Европу. Восемьдесят процентов расходов на оборону НАТО исходит от союзников не из ЕС», — сказал Столтенберг в интервью The Washington Post.

Так генсек НАТО прокомментировал высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее после визита в Китай призвал ЕС «проснуться», подумать о своих интересах и перестать идти в фарватере американской политики.

Как сообщалось ранее, в том же интервью Столтенберг заявил, что все без исключения страны НАТО поддерживают идею вхождения Украины в альянс и что вопрос состоит только в сроках. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже опровергал тезис о единодушной поддержке членства Украины действующими участниками НАТО.

Кроме того, Столтенберг заявил, что начиная с зимы 2022–2023 годов НАТО оказало Украине помощь с военной техникой, оружием и боеприпасами в «беспрецедентном» объёме. Было обучено девять бригад ВСУ, они «полностью укомплектованы», сказал генсек.