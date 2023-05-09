Вашингтон, , 20:26 — REGNUM Инспекции судов в рамках зерновой сделки возобновлены 9 мая. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель представителя генерального секретаря Организации Объединённых Наций (ООН) Фархан Хак.

Зерно © Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

«Инспекции возобновились сегодня», — сказал он. По его словам, было проведено две проверки.

Ранее в турецком министерстве обороны сообщили, что работа «зернового коридора» в Турции возобновлена, вновь проводится инспекция судов.

Как передавало ИА REGNUM, 10 и 11 мая в Стамбуле пройдут двусторонние и многосторонние встречи с Украиной, Россией и ООН, которые были организованы Турцией. В ходе встреч будут рассматриваться вопросы продления зерновой сделки, также будут обсуждаться вопросы составления подробного и безопасного плана эвакуации для возвращения турецких торговых судов и их экипажей, которые застряли в портах Украины в результате конфликта.

По словам официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, шансы на продление зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 мая, существуют.

ООН, Украина и Турция ожидают согласия России на продление зерновой сделки. Россия со своей стороны требует выполнить ряд условий, которые содержатся в тексте подписанного в 2022 году соглашения и касаются в том числе разблокировки экспорта зерна, а также некоторых иных вопросов.