Лондон, 9 мая, 2023, 20:23 — ИА Регнум. Ожидаемое контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) может не стать решающим этапом конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в ходе выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Zuma/TASS Джеймс Клеверли

По его словам, никто не знает заранее, как пройдёт наступление ВСУ. Он также добавил, что союзники Киева должны искать возможности для увеличения и ускорения военной помощи.

«Я не буду спекулировать на том, как именно будет выглядеть исход конфликта, особенно в преддверии контрнаступления этой весной», — заявил дипломат, подчеркнув, что реальный мир отличается от кино.

Клеверли отметил, что странам Запада необходимо подготовиться к тому, что Украина может не добиться решающего прорыва в результате наступления.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля генерал армии США в отставке Бен Ходжес заявил, что контрнаступление ВСУ начнётся через несколько недель на южной части линии соприкосновения. По его словам, украинская армия попытается преодолеть российскую оборону, дойти до побережья Азовского моря, перерезать сухопутный коридор и изолировать Крым.

В начале мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинские войска начнут контрнаступление в ближайшие недели. Между тем посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко рассказал, что контрнаступление ВСУ не может начаться из-за плохой погоды, которая мешает движению тяжёлых танков.