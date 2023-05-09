Военкор Котенок сообщил о готовности Украины к прорыву сразу на нескольких направлениях

Москва, , 19:54 — REGNUM Украина готова к прорыву сразу на нескольких направлениях, написал в своём Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Приоритет — южный (Приазовский) фронт. Уже накопились. В принципе, есть ясность, где и какими средствами пойдут», — сообщил военкор.

По его словам, вероятность такого прорыва высока. ВСУ могут пойти в атаку в течение ближайших суток или часов.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что поступают сообщения, что 9 мая ВСУ якобы не пойдут в анонсированное контрнаступление.

Тем временем бойцы группы «Вагнер» с новой силой пошли на штурм последней цитадели ВСУ в Артёмовске. Военкоры привели данные украинских военных аналитиков, которые оценили обстановку в этом городе. Российские бойцы перебрасывают дополнительные штурмовые группы вдоль улиц Толбухина, Черняховского и Ирины Левченко, они продвигаются вперёд под огнём артиллерии ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая американская газета The Washington Post написала, что Киев стремится снизить ожидания стран Запада от возможного контрнаступления ВСУ, так как боится не оправдать возложенные на него надежды.

Обозреватели Telegraph считают, что российские планирующие бомбы заставили руководство Украины пересмотреть свои планы по контрнаступлению.