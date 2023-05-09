Минск, , 19:48 — REGNUM Западные страны используют Украину и её жителей в качестве «прокси» для достижения собственных геополитических целей, заявил 9 мая министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Виктор Хренин © Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«Идёт масштабная прокси-война, где Запад руками украинцев воюет за свои интересы, за возможность и дальше устанавливать в мире свой порядок», — сказал Хренин в своём выступлении на церемонии в честь Дня Победы.

9 мая в своём выступлении на Параде Победы в Москве президент России Владимир Путин заявил, что жители Украины, начиная с момента госпереворота в Киеве, стали заложниками действий Запада. Целью Запада была реализация своих корыстных планов, желание диктовать свою волю всем другим народам и грабить их, сказал президент России.

В марте 2023 года в своём послании к народу и парламенту Белоруссии президент страны Александр Лукашенко заявил, что «на горизонте замаячила третья мировая война с ядерным пожарами». Усилиями США и других западных стран на Украине была «развязана полномасштабная война до последнего украинца», избежать её перехода в глобальный вооруженный конфликт можно только с помощью переговоров, считает Лукашенко.

Победить ядерную державу (Россию) невозможно, заявил позднее Лукашенко и призвал объявить перемирие на Украине. В Киеве эту инициативу президента Белоруссии не поддержали, заявив, что перемирие до «контрнаступления ВСУ» лишь поможет России закрепить «территориальные приобретения».