Москва, 9 мая, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Разрыв крестообразной связки колена получил защитник московского футбольного клуба «Локомотив» Станислав Магкеев. об этом 9 мая сообщает пресс‑служба команды.

Павел Бедняков/РИА Новости Игрок ФК «Локомотив» Станислав Магкеев получил травму

«После углублённого медицинского обследования и МРТ у Магкеева был выявлен разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас медицинский штаб клуба принимает решение о проведении операции и последующей реабилитации игрока.

Магкеев получил травму в матче 26-го тура Российской премьер-лиги. Он был заменён на 35-й минуте.

Как сообщало ИА REGNUM, «Локомотив» одержал разгромную победу над «Сочи» со счётом 3:0. В турнирной таблице чемпионата России «железнодорожники» опередили «Сочи» и вышли на девятое место.