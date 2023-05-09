Брюссель, , 19:38 — REGNUM Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете The Washington Post заявил об отсутствии планов у альянса принимать в свои ряды страны Азии.

Йенс Столтенберг © EPA/OLIVIER MATTHYS/ТАСС

«НАТО останется альянсом Северной Америки и Европы, оно не станет глобальным альянсом с членами из Азии, и наша гарантия коллективной безопасности распространяется на территорию НАТО», — сказал он.

Он отметил, что конфликт на Тайване и вокруг него будет иметь «серьезные последствия», поскольку половина контейнерных грузов и судов проходит через Тайваньский пролив, также на острове производится «значительная часть всех полупроводников в мире».

«Экономические и торговые последствия конфликта на Тайване будут сразу же огромны. И затем, конечно, военный конфликт также будет иметь значение для НАТО и союзников по НАТО», — добавил генсек.

В интервью изданию глава Североатлантического альянса также заявил, что все страны НАТО поддерживают идею о вступлении Украины в альянс, вопрос состоит только в сроках того, когда это произойдёт.

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь накануне заявил, что Пекин не забудет удара НАТО по зданию посольства КНР в Югославии в 1999 году. Он посоветовал странам НАТО во главе с США задуматься над своими военными преступлениями и перестать сеять рознь по всему миру.