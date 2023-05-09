Минск, , 19:28 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 мая возложил венок и цветы к монументу Победы на одноимённой площади в центре Минска.

Александр Лукашенко © Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Участие в церемонии приняли также представители правительства Белоруссии, правоохранительных органов, общественных организаций и политических партий, а также ветераны войны.

8 мая президент Белоруссии прибыл с рабочим визитом в Москву. Утром 9 мая Лукашенко вместе с президентом России Владимиром Путиным и лидерами ещё нескольких стран СНГ присутствовал на Параде Победы в Москве. При этом президент Белоруссии не участвовал в неформальном завтраке лидеров в Кремле.

В поздравительном послании Владимиру Путину ко Дню Победы Лукашенко заявил о необходимости решительно противостоять попыткам возрождения идей нацизма в мире и фальсификации правды о Второй мировой войне. Москве и Минску «хватит стойкости, мужества и мудрости преодолеть трудности и победить», отметил президент Белоруссии.