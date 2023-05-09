Москва, 9 мая, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе приняли участие в мероприятиях, посвящённых 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 9 мая сообщили в Министерстве обороны РФ.

Кадр из видео. Министерство обороны РФ Российские миротворцы в Нагорном Карабахе приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню Победы

«Командование российского миротворческого контингента поздравило военнослужащих с Днём Победы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что особо отличившимся миротворцам вручены ведомственные награды и памятные подарки.

Кроме того, прошла церемония возложения цветов и венков к памятнику на Аллее миротворцев. Также было развёрнуто полотнище с копией Знамени Победы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на российской авиабазе Хмеймим в Сирии прошёл военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нём были задействованы более 2 тыс. российских и сирийских военных, а также танки Т-90А, ракетные комплексы «Искандер», бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун-К», бронетранспортёры БТР-82А. После этого в небо поднялись вертолёты Ка-52, Ми-8АМТШ, самолёты АН-30Б, А-50У, истребители Су-35С, Су-34, бомбардировщики Су-24М.