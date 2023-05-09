Драка со стрельбой с участием 15 человек произошла у одного из ночных московских клубов

Москва, , 19:25 — REGNUM У одного из ночных клубов Москвы по улице 3-й Ямского поля произошла массовая драка со стрельбой, в которой участвовали примерно 15 человек, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Полиция Москвы © Виталий Белоусов/РИА Новости

Источник рассказал, что после закрытия клуба у его здания две выпившие компании начали конфликт, который перерос в драку. Были слышны звуки стрельбы.

Охранники клуба вмешались в драку, чтобы разнять ее участников. Также на место инцидента приехали полицейские. Всех нарушителей задержали и доставили в полицию для разбирательства.

Никто из участников драки не обращался за медпомощью в больницы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Хабаровске 9 мая на территории парковки произошла драка со стрельбой. На территории парковки микрорайона Ю-сити произошёл конфликт между двумя компаниями. Один из участников ссоры выстрелил в воздух, другой участник перепалки стукнул кулаком по машине, после этого завязалась драка.

А в апреле в подольском кафе в Подмосковье словесный конфликт между мужчинами закончился стрельбой, в результате которого пострадали два человека.