Вашингтон, 9 мая, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Министерство финансов США ввело санкции в отношении сына мексиканского наркобарона по прозвищу Коротышка Гусмана Лопеза-младшего, его подозревают в организации наркотрафика между Колумбией и США, сообщили в ведомстве 9 мая.

FBI/Keystone Press Agency/Global Look Press Розыск Овидио Гусмана Лопеса

По мнению руководителей минфина США, Лопез-младший курирует взаимодействие с наркодилерами в Колумбии. Также в санкционный список попали три других гражданина Мексики.

Гусман Лоэра по прозвищу Коротышка был передан Мексикой властям США в 2017 году. Его признали виновным в организации поставок наркотиков, а также в незаконном владении оружием и организации убийств и приговорили к пожизненному заключению.

В январе 2023 года сообщалось, что после перестрелки с наркоторговцами 5 января был задержан сын Коротышки — Овидио Гусман Лопес по прозвищу Мышь. В городе Кулиакан, где проходила операция по задержанию, шли уличные беспорядки, организованные наркоторговцами, были сожжены несколько автомобилей, перекрыты дороги, захвачен городской аэропорт. Задержанного на военном самолёте доставили в Мехико.