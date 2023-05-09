МИД РФ: Москва заявит протест Варшаве из-за действий в отношении российских дипломатов в День Победы

Москва, , 19:13 — REGNUM Москва заявит решительный протест Варшаве в связи с провокационными действиями в отношении российских дипломатов в День Победы. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном 9 мая.

Российский посол Сергей Андреев (в центре) приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве © РИА Новости

«Польской стороне будет заявлен решительный протест. Рассматриваем это как очередное проявление недружественного отношения с польской стороны», — сказано в заявлении.

В МИД отметили, что это является оскорблением памяти более 600 тыс. советских воинов, погибших при освобождении Польши от немецкой оккупации.

Также отмечается, что польский МИД Польши был заранее проинформирован о планируемой российским посольством церемонии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, послу России в Польше Сергею Андрееву не дали возложить цветы на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве, он был вынужден уехать.

Глава российского диппредставительства приехал возложить цветы, но дорогу ему преградила агрессивная толпа, которая потребовала, чтобы дипломат снял георгиевскую ленту с пиджака.