Москва, 9 мая, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Несмотря на угрозы со стороны правительства, в марше Памяти и шествии «Бессмертного полка» в Кишинёве приняли участие рекордное количество горожан — свыше 50 тыс. Об этом 9 мая заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон, который возглавил колонну вместе с другим бывшим главой государства Владимиром Ворониным.

Родион Прока/Sputnik/РИА Новости Участники акции «Бессмертный полк» в Кишинёве

«Нас было около 50 тыс. человек. Единой колонной, без партийных флагов и лозунгов, с портретами героев мы прошли по традиционному маршруту к Мемориалу воинской славы «Вечность», где возложили цветы к Вечному огню», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что молдавские стражи порядка начали штрафовать граждан, которые 9 мая приняли участие в марше «Бессметный полк» в различных городах республики, за ношение георгиевской ленты.

Додон сообщил, что «Партия социалистов» откроет горячую линию для помощи тем, кто получил предписание о штрафе. Он считает, что попытки правительства штрафовать за георгиевскую ленту обречены на провал, поскольку в суде протоколы будут аннулированы по решению Конституционного суда.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что жителей республики в День Победы будут штрафовать за ношение георгиевской ленты. Кроме того, президент Молдавии Майя Санду заявила, что 9 мая в Молдавии отмечают не День Победы над нацизмом, а День мира.