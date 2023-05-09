Москва, 9 мая, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Приверженные фашистской идеологии украинские власти не имеют морального права оценивать участие лидеров стран СНГ в параде Победы в Москве. Об этом 9 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Таким образом она отреагировала на заявление представителя МИД Украины о том, что решение лидеров стран СНГ приехать в Россию по случаю Дня Победы является «аморальным и недружественным шагом».

«Во-первых, фашистов забыли спросить. Во-вторых, поговорим о «морали», — написала Захарова.

Она обратила внимание на опрос, проведённый украинским государственным агентством УНИАН, о том, кого из известных людей России те предпочли бы увидеть жертвами теракта после Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и Захара Прилепина.

«Вот прямо так. У террористического киевского режима и СМИ должны быть ему под стать — человеконенавистнические», — отметила представитель МИД РФ.

По её словам, в опросе приняли участие почти 50 тыс. человек, что говорит о том, что террористическая идеология находит отклик «у обработанного термоядерной нацистской пропагандой украинского обывателя».

Захарова добавила, что украинские власти превзошли практики Третьего рейха, где активно упражнялись в составлении списков врагов.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Армении Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Никол Пашинян приехали в Москву, чтобы принять участие в мероприятиях, посвящённых 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Выступая на параде Победы, президент России Владимир Путин назвал киевский режим преступным. Он отметил, что украинский народ стал заложником госпереворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев.