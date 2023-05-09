Бразилиа, 9 мая, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Бразильская рок-исполнительница и композитор Рита Ли умерла на 76-м году жизни. Об этом сообщает портал G1 со ссылкой на заявление семьи певицы.

Fábio Guinalz/imago stock&people/Global Look Press Рита Ли

Согласно опубликованным данным, Ли скончалась в своей резиденции вечером 8 мая.

«Сообщаем о смерти Риты Ли в её резиденции в Сан-Паулу, столице Бразилии, вчера поздно вечером», — приводит портал слова семьи певицы.

Авторы статьи отмечают, что в 2021 году у бразильянки диагностировали рак лёгких.

Рита Ли приобрела популярность в 1960–1970-х годах благодаря группе Os Mutantes, основанной вместе с Арнальдо Баптиста и Серхио Диасом. В 2021 году она получила Latin Grammy за лучший рок-альбом на португальском языке, который назывался «3001».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Санкт-Петербурге на 82-м году жизни скончался артист театра и кино, лауреат премий «Ника» и «Золотая маска» Сергей Дрейден. Точная причина смерти пока не приводится.