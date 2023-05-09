Столтенберг: все страны НАТО поддерживают вступление Украины в альянс, вопрос только в сроках

Брюссель, , 18:56 — REGNUM Все страны НАТО поддерживают идею о вступлении Украины в альянс, вопрос состоит только в сроках того, когда это произойдет, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Washington Post, опубликованном 9 мая.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прежде всего все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса. Все союзники согласны с тем, что Украина обладает правом выбирать свой собственный путь, что решение принимает не Москва, а Киев», — заявил Столтенберг.

По его словам, на данный момент остаётся вопрос, когда именно это произойдет. «О сроках этого я не могу вам сообщить», — отметил глава альянса.

Столтенберг также указал, что сейчас НАТО работает с представителями Украины над тем, чтобы страна могла перейти от «советского оборудования, доктрин и стандартов к доктринам и стандартам НАТО». По его словам, страны альянса уже помогают Киеву в обеспечении «оперативной совместимости с силами НАТО».

«Неотложная задача сейчас состоит в обеспечении победы Украины как суверенного, независимого государства, потому что если Украина не победит, тогда вообще не будет вопроса для обсуждения», — добавил генсек НАТО.

О том, что все страны этого военного блока якобы ожидают присоединения Украины к Североатлантическому альянсу, Столтенберг заявлял еще в апреле, чем вызывал удивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. «Что?!» — написал Орбан на своей странице в социальной сети Twitter, комментируя высказывание генсека альянса.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила в эфире телеканала «Рада», что Украина планирует получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе 11–12 июля.

Вместе с тем Столтенберг 5 мая в ходе заседания министров обороны на авиабазе ВС США «Рамштайн» назвал условие вступления в альянс: Украина должна одержать победу в военном конфликте с Россией, чтобы стать членом НАТО.

Накануне этого заседания президент Украины Владимир Зеленский потребовал «чёткого сигнала», что Киев примут в НАТО после завершения конфликта.