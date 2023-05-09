Вашингтон, 9 мая, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Американские военные эксперты не могут понять, как Россия смогла подавить реактивные системы залпового огня HIMARS, которые были переданы украинской армии в рамках военной помощи. Об этом 9 мая пишет Military Watch Magazine.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

По информации издания, установки HIMARS, широко используемые ВСУ, в последнее время становятся всё менее эффективными с точки зрения точности. При этом российские средства противовоздушной обороны (ПВО) стали всё чаще сбивать ракеты, выпущенные из этого комплекса.

«Остаётся непонятным, как российские Вооружённые силы могли так снизить эффективность этих систем», — говорится в материале.

Подчёркивается, что в полномасштабной войне HIMARS и аналогичные средства будут намного более уязвимыми, так как удары будут наноситься по американским спутникам, координирующим пуски.

Авторы публикации отметили, что в ограниченном конфликте на Украине Россия пока воздерживается от сбивания спутников НАТО, несмотря на расширение своих противоспутниковых возможностей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военкор Дмитрий Стешин заявил, что российские войска научились глушить системы наведения HIMARS с помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Он отметил, что ВСУ стали реже применять американскую реактивную артиллерию, анонсированную на Западе как «супероружие». По его словам, ВС РФ постепенно уничтожают этот вид вооружения на Украине, поэтому прилётов от них не фиксируется.