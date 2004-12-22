Нижегородская область, 22 декабря, 2004, 13:30 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде арестовали партию новогодних подарков на сумму более 850 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУВД Нижегородской области. По данным пресс-службы, арест произвели сотрудники управления милиции по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства.

Партия подарков была арестована на складе нижегородского ООО "Кондитер".

Были выявлены факты реализации товара с нарушением требований фасовки и без сертификатов соответствия. Так, согласно вложенным в подарки ярлыкам, данная продукция была расфасована на фабриках известных российских производителей. При этом на самом деле расфасовкой данных подарков занималось ООО "Кондитер", которое не имело права на осуществление данной деятельности.

Вопрос о привлечении нарушителей к ответственности и конфискации продукции решит суд Московского района Нижнего Новгорода.