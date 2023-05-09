Вице-премьер Стефанишина: Украина рассчитывает получить приглашение в НАТО в июле

Киев, , 19:16 — REGNUM Украина планирует получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе 11–12 июля, заявила 9 мая вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телеканала «Рада».

НАТО Сергей Корсун © ИА REGNUM

«Политическое приглашение Украины в НАТО возможно, и мы будем его ждать в Вильнюсе. Надеемся, что союзники будут готовы обсудить это на саммите», — сказала она.

Украинские власти убеждены, отметила Стефанишина, что сегодня нет никаких объективных причин для того, чтобы не приглашать страну в НАТО.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 5 мая в ходе заседания министров обороны на авиабазе ВС США «Рамштайн» заявил, что Украина должна одержать победу в военном конфликте с Россией, чтобы стать членом НАТО. Генсек добавил, что союзники и дальше продолжат поддерживать ВСУ оружием и боеприпасами.

Накануне этого заседания президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет гарантий, что Украину примут в НАТО после завершения конфликта.