Минск, 9 мая, 2023, 18:34 — ИА Регнум. КГБ Белоруссии пресёк попытку совершения терактов в республике в преддверии Дня Победы, заявил 9 мая глава комитета Иван Тертель.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Женщина с ребёнком во время празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Минске

Несколько человек были задержаны. За подготовкой предотвращённых терактов стоят иностранные спецслужбы, заявил Тертель.

«Эти события были связаны, по нашим оценкам, с 9 Мая. Попытка всколыхнуть ситуацию. Глава государства в курсе этих моментов. Мы задержали определенное количество лиц, которые готовились к совершению терактов», — сказал Тертель.

2 мая 2023 года председатель КГБ Белоруссии заявил, что попытки зарубежных спецслужб дестабилизировать ситуацию в Белоруссии продолжаются. В тот же день президент страны Александр Лукашенко отметил, что участились случаи проникновения в Белоруссию диверсионных групп на фоне наращивания военного потенциала НАТО у границ страны.

В апреле 2023 года Тертель заявил, что весной 2023 года спецслужбы ожидают активизации террористической деятельности на территории республики. Есть сведения о том, что в Польше, Чехии, Литве и Латвии созданы лагеря, в которых готовят боевиков, а потом отправляют для «обкатки» на Украину, рассказал он.