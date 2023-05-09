Нарва, Эстония, 9 мая, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Власти Ивангорода (Ленинградская область) 9 мая установили большой экран на берегу реки Нарвы, чтобы концерт ко Дню Победы могли посмотреть и жители расположенной на другом берегу эстонской Нарвы.

Правительство Ленинградской области Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

«Это большой праздник, посвящённый Дню Победы, который проводится не только для ивангородцев. Мы поднялись на стены крепости и увидели, что очень много нарвитян уже стоят и ждут начала концерта», — заявил 9 мая губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Опубликованные местными пабликами видеозаписи свидетельствуют, что на эстонском берегу реки собралось значительное количество граждан.

Правительство Ленинградской области Через реку стоят жители Нарвы

В Эстонии проведение любых массовых мероприятий в День Победы запрещено. Также не разрешено и использование советской и российской символики, за нарушение предусмотрен штраф до 1200 евро и лишение свободы. Жители Эстонии тем не мене 9 мая несут цветы к памятникам или к местам, где памятники располагались ранее, сообщают местные СМИ.

Ранее 9 мая сообщалось, что в Латвии за возложение цветов к снесённым памятникам советским воинам-освободителям, а также за демонстрацию запрещённой властями советской и российской символики были задержаны шесть человек, возбуждено девять административных и одно уголовное дело. Речь идёт, в частности, об использовании символики с буквами V и Z, а также георгиевских лент на букетах цветов.