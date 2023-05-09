Экс-советник Пентагона Макгрегор: США должны наладить отношения с Россией ради сохранения мира

Вашингтон, , 18:24 — REGNUM Власти США должны наладить отношения с Россией ради сохранения мира. Об этом 9 мая заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор во время беседы с кандидатом в президенты США Робертом Кеннеди — младшим.

Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке BMG-2048

По словам Макгрегора, администрация Джо Байдена потеряла страх перед разрушительным конфликтом, который может навредить самим США, и продолжает подталкивать Россию к открытому противостоянию.

«Я думаю, мы должны вмешаться вместе с нашими союзниками, предложить провести переговоры без предварительных условий, отбросить всю чушь о том, что русские должны совершить национальное самоубийство», — сказал он.

Макгрегор напомнил, что отношения между Россией и США могут быть эффективными, и привёл пример совместной борьбы с исламистами, во время которой Москва помогала Вашингтону разведданными.

Он подчеркнул, что США должны относиться к России как к равным, а не как к врагам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Макгрегор заявил, что президент России Владимир Путин сдержанно реагирует на нерациональные действия США и их союзников на Украине, что позволяет избежать развязывания третьей мировой войны. По его словам, Путин не относится к людям, которые поддаются эмоциям, однако в США руководствуются именно ими, и это вызывает беспокойство.