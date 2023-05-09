Мелитополь, 9 мая, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины 9 мая обстреляли населённый пункт Плодородное (Запорожская область) из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

По его словам, в результате обстрела погиб один человек, есть раненые.

«В День Победы нацисты обстреляли село Плодородное Мелитопольского района», — написал он.

Рогов уточнил, что по центру села было выпущено три снаряда.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинские войска обстреляли село Озеряновка в Центрально-Городском районе Горловки, в результате повреждено здание школы. В селе из-за обстрела нарушено электроснабжение. На улице Покрышкина повреждены дом и хозяйственная постройка.