Глава офиса Зеленского Ермак: в ДНР погиб сотрудник офиса президента Украины Титаренко

Киев, , 18:08 — REGNUM Сотрудник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Титаренко погиб в ДНР в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 9 мая заявил глава офиса Андрей Ермак в Telegram-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«На передовой погиб Алексей Титаренко», — написал он, не уточнив причину и обстоятельства гибели.

По его словам, Титаренко был главным консультантом директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля в зоне спецоперации был ликвидирован Александр Бондаренко, который в 2021 году являлся претендентом на пост пресс-секретаря Зеленского. Он был уничтожен в бою под Кременной.