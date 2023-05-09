Самолёт, вылетевший из Москвы в Стамбул, вернулся в аэропорт Шереметьево по технической причине

Москва, , 17:50 — REGNUM Самолёт Boeing 737, летевший из Москвы в Стамбул, вернулся в аэропорт вылета из-за технических проблем. Об этом 9 мая сообщила пресс-служба авиакомпании «Россия».

Boeing 737 Ronnie Macdonald

О том, какие именно возникли технические проблемы, не уточняется.

В авиакомпании отметили, что было принято оперативное решение о том, что рейс будет выполнен на резервном самолёте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Стамбул, вернулся в аэропорт Шереметьево. Воздушное судно долгое время кружило над Истринским районом Подмосковья, чтобы истратить топливо. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.